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الأحد، 10 يونيو 2018 06:36 م
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الرئيس الكازاخى يجتمع مع رئيس منغوليا على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون

الأحد، 10 يونيو 2018 06:07 م
الرئيس الكازاخى يجتمع مع رئيس منغوليا على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف
أستانة (أ ش أ)
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عقد الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نظيره المنغولى خالتاما باتولجا على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى مدينة تشينجداو الصينية.

وأوضح الرئيس الكازاخى أن بلاده على استعداد لتطوير التعاون على جميع الجبهات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كازانفورم" الكازاخستانية.

وقال الرئيس الكازاخى :"إن العام الجارى يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة العلاقات والتعاون الودى بين جمهورية كازاخستان ومنغوليا"، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تلعب دورًا أساسيًا فى استمرار تطور العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس الكازاخى أنه من الضرورى إعطاء دفعة للتعاون بين البلدين.

 


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