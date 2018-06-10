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الجيش اليمنى يسيطر على الخط الرابط بين تعز والحديدة

الأحد، 10 يونيو 2018 09:29 م
الجيش اليمنى يسيطر على الخط الرابط بين تعز والحديدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، سيطرته على الخط الرابط بين تعز والحديدة غرب البلاد، فى خطوة من شأنها قطع شريان إمدادات ميليشيات الحوثى إلى جبهة الساحل الغربى عبر هذا الخط فى منطقة الرمادة.

وأفاد محور تعز العسكرى -فى بيان نقلته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية- بأن قوات الجيش بدعم من تحالف دعم الشرعية، سيطرت على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير حصن وقرية الكراش، وتلتى جبارى والسد، وقريه القبع، فى مديرية جبل حبشي، غرب تعز.

وأوضح البيان، أن الجيش الوطنى بهذا التقدم تمكن من السيطرة الكاملة على الخط الرابط بين تعز-الحديدة، فى منطقة الرمادة، وسط انهيارات فى صفوف الميليشيات الحوثية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش سيطرت أيضا على نقطة مكائر وقحفة عبل، جنوب منطقة تبيشعه، مع السيطرة على قرية الدمينة، مما أسفر على مقتل عدد كبير من الحوثيين خلال المعارك واعتقال آخرين بينهم قناص.

 


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