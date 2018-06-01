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الجمعة، 01 يونيو 2018 03:56 ص
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خبير تأمين يطالب بتوفير شهادة "أمان" للصيادين بقسط سنوى 60 جنيها

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:05 ص
خبير تأمين يطالب بتوفير شهادة "أمان" للصيادين بقسط سنوى 60 جنيها صيد الأسماك- أرشيفية
كتب : حسام الشقويرى
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طالب فوزى قنديل، الخبير التأمينى، بضرورة توفير وثيقة "أمان" للصيادين بقسط سنوى 60 جنيها عن طريق شركات التأمين مباشرة بدون اللجوء للبنك الذى يشترط وديعة الـ500 جنيه لإصدار التغطية، الأمر الذى يتعارض مع الإمكانيات المادية لأسر الصيادين الذين لا يستطيعون تدبير هذا المبلغ باعتبارهم من الأسر الأقل دخلا ومن أصحاب العمالة الموسمية، ولا يوجد شركات كبرى يعملون لديها يمكن أن تتحمل رسوم إصدار الوثيقة عنهم.

وأضاف قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 2 مليون صياد مصرى تحت خط الفقر، لا يتمتعون بأى تغطية تأمينية حقيقية وذلك ضد خطر الوفاة أو العجز، نظراً لما يتعرضون له من مخاطرأثناء رحلات الصيد، خاصة فى أوقات النوات التى تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر، واعتبار هذه التغطية تندرج تحت وثائق التأمين متناهى الصغر لصالح المهمشين.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من مكاتب البريد المصرى للتسويق للوثيقة، حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها فى أى وقت من تلك المكاتب المنتشرة فى كل ربوع مصر نظرا لصعوبة تعاملهم مع البنوك مباشرة.

يذكر أن صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد، يصرف تعويضاً مقـداره 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة على المركب لأى من العاملين عليها بالإضافة إلى التأمين ضد أخطار الفقد أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين والحوادث التـى يترتب عليها تلفاً جزئياً للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئى غيـر المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة 50% من قيمة الإصلاحات.


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