الإفراج عن 5 من أبناء شمال سيناء المحتجزين بسجن العزولى بالإسماعيلية

أفرجت السلطات المختصة عن 5 مواطنين من شمال سيناء المحتجزين لدى سجن العزولى بالجلاء بمحافظة الإسماعلية، بعد ثبوت عدم تورطهم بأى أحداث مخالفة للقانون.

وقال الشيخ عارف أبو عكر منسق اللجنة القبلية المختصة بمتابعة أبناء سيناء المحتجزين لدى الجهات الأمنية، أنه تم التواصل مع السلطات المختصة بشأن عدد من أبناء شمال سيناء المحتجزين لديها، وتم الإفراج عن 5 مواطنين ممن لم يثبت تورطهم بأى أحداث مخالفة للقانون.

وأشار الشيخ أبو عكر إلى أن المفرج عنهم هم كلا من: "إبراهيم البطين وإسلام سنجر ونضال الشاعر ويوسف أبو حلو وإسلام البالى وعامر أبو عامر".

وكان السلطات المختصة قد أفرجت عن عدد سابق من المحتجزين بالسجون المختلفة بشمال سيناء والإسماعيلية بعد إجراء التحريات اللازمة، وتم عودتهم لديارهم بشمال سيناء.