video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإفراج عن 5 من أبناء شمال سيناء المحتجزين بسجن العزولى بالإسماعيلية

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:33 م
الإفراج عن 5 من أبناء شمال سيناء المحتجزين بسجن العزولى بالإسماعيلية إفراج - أرشيفية
شمال سيناء - محمد الحر
إضافة تعليق

أفرجت السلطات المختصة عن 5 مواطنين من شمال سيناء المحتجزين لدى سجن العزولى بالجلاء بمحافظة الإسماعلية، بعد ثبوت عدم تورطهم بأى أحداث مخالفة للقانون.

 

وقال الشيخ عارف أبو عكر منسق اللجنة القبلية المختصة بمتابعة أبناء سيناء المحتجزين لدى الجهات الأمنية، أنه تم التواصل مع السلطات المختصة بشأن عدد من أبناء شمال سيناء المحتجزين لديها، وتم الإفراج عن 5 مواطنين ممن لم يثبت تورطهم بأى أحداث مخالفة للقانون.

 

وأشار الشيخ أبو عكر إلى أن المفرج عنهم هم كلا من: "إبراهيم البطين وإسلام سنجر ونضال الشاعر ويوسف أبو حلو وإسلام البالى وعامر أبو عامر".

 

وكان السلطات المختصة قد أفرجت عن عدد سابق من المحتجزين بالسجون المختلفة بشمال سيناء والإسماعيلية بعد إجراء التحريات اللازمة، وتم عودتهم لديارهم بشمال سيناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "تضامن سيناء": 8 مليون جنيه فرق معاش ضمان لأهالى الشيخ زويد ورفح

اخبار شمال سيناء

الافراج عن 5 مواطنين

شمال سيناء

الشيخ عارف أبو عكر

سجن العزولي

الاسماعيلية




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة