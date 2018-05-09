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الأربعاء، 09 مايو 2018 02:19 ص
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هيئة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية للانتخابات البلدية ..اليوم

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:00 ص
هيئة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية للانتخابات البلدية ..اليوم انتخابات تونس - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلى المنصرى، مساء الثلاثاء، أن مجلس الهيئة سيعقد، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية أولى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية.

وقال المنصرى، إن الهيئة ستنطلق فى إعداد الترتيبات الخاصة بالاستعداد للإعلان عن النتائج الأولية من خلال ذكر عدد المسجلين والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة والأوراق الصحيحة وعدد القوائم التى تحصلت على مقاعد وتسمية هذه المقاعد، مشيرا إلى أن المداولات فى مجلس الهيئة ستعتمد على نتائج تقارير الحملة الانتخابية.

وكانت هيئة الانتخابات استكملت مساء الثلاثاء، بالمركز الإعلامى، بقصر المؤتمرات، تقديم بقية النتائج الجزئية للانتخابات البلدية فى 10 ولايات، وهى ولايات سليانة وبن عروس وأريانة والمنستير وتطاوين وقابس والكاف وصفاقس والمهدية وجندوبة.

 


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