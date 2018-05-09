كشف لغز سرقة محل ذهب بالمنصورة.. المتهم استغل ذهاب الجواهرجى للصلاة ونفذ جريمته

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من كشف لغز واقعة سرقه محل ذهب على يد عاطل استغل انشغال صاحب المحل بالصلاة وسرقه.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم ثان المنصورة، من المدعو عزت ا. تاجر مصوغات ذهبية، ومقيم شارع " الملك الكامل " دائرة القسم. بأنه توجه لأداء فريضة الصلاة دون غلق المحل مكتفياً بغلق الباب الزجاجى للمحل خاصته الكائن بشارع "المصرف" بمنطقة عزبة الشال - دائرة القسم، وعند عودته اكتشف عدم وجود كيس به حوالى 150 جرام ذهب قديم كان يضعه بجوار الفاترينة، ولم يكتشف اختفاء أشياء أخرى.

كما قرر بعدم وجود كسر للباب الزجاجى للمحل، وعلل ذلك لسهولة فتحه أو سهوه بإحكام غلقه.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المحل كائن بالطابق الأرضى بعقار مكون من أربع طوابق. تم التحفظ على مكان الواقعة وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6336/2018 جنح القسم وجارى العرض على النيابة العامة. وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث القسم، برئاسة العميد احمد شوقى رئيس قسم المباحث الجنائية، وإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها وضبطهم والمسروقات.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة. المدعو عماد الدين ع. م. س٥٩ سنة كهربائى ومقى منطقة "عزبة عقل" دائرة القسم، مسجل شقى خطر. تحت رقم 933 فئة أ ( سرقات عامة ) وسبق إتهامه فى " 21 " قضية ( سرقات عامة، وشروع فى سرقة، مخدرات، سلاح أبيض، تسول )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث استغل قيام مالك المحل لأداء الفريضة مكتفيا بغلق الباب الزجاجى مما أتاح له فتحه والاستيلاء على المسروقات وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ودور المدعو وليد ى. ع." ورد اسمه بالتحقيقات.