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سفارة السعودية بالقاهرة: يجب معالجة خطر إيران على الأمن والسلم الدوليين

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:19 م
سفارة السعودية بالقاهرة: يجب معالجة خطر إيران على الأمن والسلم الدوليين دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله
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أكدت المملكة العربية السعودية، تأييدها لقرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى، وما يتضمنه من إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية بالقاهرة عبر "تويتر" نص البيان فى سلسلة تغريدات: "المملكة العربية السعودية تؤكد تأييدها وترحيبها بالخطوات التى أعلنها فخامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، والتى سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووى".

وتابع: "تأييد المملكة السابق للاتفاق النووى بين إيران ودول مجموعة (٥+١) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتجدد المملكة العربية السعودية تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التى سبق أن أعلن عنها فخامة الرئيس الأمريكى، وتأمل بأن يتخذ المجتمع الدولى موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وأضافت: إيران استغلت العائد الاقتصادى من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار فى أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصةً تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة، وسوف تستمر المملكـة فى العمـل مـع شركائها فى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى لتحقيـق الأهـداف المرجوة، وتشدد على ضرورة معالجة الخطر الذى تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووى".

السفارة السعودية بالقاهرة
السفارة السعودية بالقاهرة

 

موقف السعودية من الاتفاق النووى الايرانى
موقف السعودية من الاتفاق النووى الإيرانى

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