وصول الدفعة الأولى من مسلحى ريفى حمص وحماة إلى شمال شرق حلب

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوصول القافلة الأولى من مسلحى ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى إلى معبر الزندين، الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق تواجد فصائل عملية "درع الفرات" قرب منطقة الباب شمال شرقى حلب.

وقال المرصد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن القافلة الأولى تضم نحو67 حافلة تحمل على متنها المئات من المسلحين والمدنيين الرافضين لاتفاق جرى مع الروس والقوات النظامية السورية.

وكانت هيئة التفاوض عن ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى قد توصلت، فى وقت سابق، لاتفاق مع وفد روسى وممثلين عن قوات النظام السورى يقضى بوقف إطلاق النار، وخروج الرافضين للتسوية فى ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى إلى مدينتى إدلب وجرابلس فى الشمال السورى.