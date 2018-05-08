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نادى الأسير: 20 ألف دولار غرامات فرضها الاحتلال على الأسرى الأطفال فى أبريل

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:30 م
نادى الأسير: 20 ألف دولار غرامات فرضها الاحتلال على الأسرى الأطفال فى أبريل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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قال الأسير لؤى المنسى لمحامى نادى الأسير الفلسطينى، إن المحكمة العسكرية للاحتلال فى "عوفر" فرضت أكثر من 75 ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل ) ( أكثر 20 ألف دولار) غرامات مالية على الأطفال المعتقلين خلال شهر أبريل الماضى.

ونقل بيان لنادى الأسير اليوم الثلاثاء، عن لؤى المنسى وهو ممثل الأسرى الأطفال قوله : إنه وخلال شهر أبريل الماضى اعتقلت سلطات الاحتلال 53 طفلا ونقلتهم إلى معتقل "عوفر" منهم 23 اعتقلوا من بيوتهم، و24 من الطرقات، وطفل واحد من أمام حاجز عسكري، وآخر جرى اعتقاله بعد استدعائه، وذكر المنسى أن 13 طفلا وفقا لشهادتهم تعرضوا للضرب خلال عملية اعتقالهم.

يشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال الكلى فى معتقل "عوفر" وصل حتى نهاية أبريل إلى 152 طفلا من بين قرابة 350 طفلا فى سجون الاحتلال.

 


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