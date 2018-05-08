بغداد (أ ش أ)

أفاد المدير العام لإدارة الاستخبارات بالداخلية العراقية أبو على البصرى بأن أحدث المعلومات التى تتوفر لدى بغداد تشير إلى أن زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبوبكر البغدادى موجود فى بلدة حجين الواقعة ب‍سوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية، داخل محافظة دير الزور.

وقال البصرى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادى حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد غارة متعددة القوات ومشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت فى منتصف يونيو الماضى بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادى نتيجة الغارة التى نفذتها القوات الروسية فى 28 مايو 2017 بالقرب من الرقة، إلا أنه تبين لاحقا أن زعيم (داعش) لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.

وكان البغدادى، واسمه الحقيقى إبراهيم عواد إبراهيم البدري، قد ظهر أمام الجمهور لأول مرة فى يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النورى فى الموصل، التى استولى عليه (داعش)، إنشاء ما يسميه بـ"دولة الخلافة" فى العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كل تلك الأنباء لم تتأكد.