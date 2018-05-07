video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انهيارات بالطريق الرئيسى بمدينة الداخلة بسبب شاحنات النقل الثقيل

الإثنين، 07 مايو 2018 11:18 ص
صور.. انهيارات بالطريق الرئيسى بمدينة الداخلة بسبب شاحنات النقل الثقيل انهيار الطريق الرئيسى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الخطورة التى تهدد حياة المواطنين وقائدى المركبيات والدراجات البخارية على طريق مدينة موط الرئيسى بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى الوصلة بين ميدان المستشفى وميدان فسم الشرطة نتيجة انهيار الطريق الأسفلتى وحدوث تخددات ومنحدرات فيها بسبب مرور شاحنات النقل الثقيل بحمولات زائدة فى الطريق، مما أدى لهبوط الطريق الذى تم إحلاله وإعادة رفع كفاءته مؤخرا .

وتحولت الوصلة المتهالكة إلى ساحة يومية لوقوع الحوادث بين السيارات والدراجات البخارية نتيجة عدم اتزان الإطارات على الطريق وانحراف مسارها، مما يتسبب فى وقوع حوادث التصادم والانقلاب اليومية، مما أثار استياء المواطنين فى مدينة الداخلة والذين طالبوا اللواء محمد الزملوط بالتدخل لحل تلك المشكلة ومنع مرور الشاحنات التى دائما ما تكون حمولتها زائدة وتؤدى لتدمير الطبقة الاسفلتية.

ومن جانبه، أفاد كمال إبراهيم عبد العزيز رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن هذه الوصلة المتضررة فى الطريق تم وضعها كأولوية أولى فى الخطة المالية للعام الجديد، والتى سيتم بدء التنفيذ بها فور اعتماد الموازنة الجديدة، مؤكدا على أن قرار منع شاحنات النقل الثقيل داخل المدينة السكنية يتم تفعيله جزئيا من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ طريق موط الدائرى، لتخفيف حدة الضغط على الطرق الداخلية للمدينة على أن يتم تفعيل الحظر النهائى فور دخول الطريق الدائرى للخدمة .

جانب من المشكلة
جانب من المشكلة

 

انهيار الطريق الرئيسى
انهيار الطريق الرئيسى

 

تكرار الحوادث اليومية
تكرار الحوادث اليومية

 

شاحنات النقل الثقيل تدمر الطريق
شاحنات النقل الثقيل تدمر الطريق

 

معاناة الأهالى من سوء حالة الطريق
معاناة الأهالى من سوء حالة الطريق

 

طريق موط باتجاه قسم الشرطة
طريق موط باتجاه قسم الشرطة

 

مطالب بمنع مرور النقل الثقيل داخل المدينة
مطالب بمنع مرور النقل الثقيل داخل المدينة

 

شكاوى متكررة من المشكلة
شكاوى متكررة من المشكلة

 

انهيارات وتخددات بالطريق
انهيارات وتخددات بالطريق

 

تعرج الطريق المنشأ حديثا
تعرج الطريق المنشأ حديثا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ ازدواج شارع العدل بالخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه

بدء إنشاء ممشى سياحى بمركز باريس فى الوادى الجديد بتكلفة 500 ألف جنيه

تطوير مبنى "إدارة الرى" بالوادى الجديد بتكلفة 5 مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز بلاط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة