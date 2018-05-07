صور.. انهيارات بالطريق الرئيسى بمدينة الداخلة بسبب شاحنات النقل الثقيل

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الخطورة التى تهدد حياة المواطنين وقائدى المركبيات والدراجات البخارية على طريق مدينة موط الرئيسى بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى الوصلة بين ميدان المستشفى وميدان فسم الشرطة نتيجة انهيار الطريق الأسفلتى وحدوث تخددات ومنحدرات فيها بسبب مرور شاحنات النقل الثقيل بحمولات زائدة فى الطريق، مما أدى لهبوط الطريق الذى تم إحلاله وإعادة رفع كفاءته مؤخرا .

وتحولت الوصلة المتهالكة إلى ساحة يومية لوقوع الحوادث بين السيارات والدراجات البخارية نتيجة عدم اتزان الإطارات على الطريق وانحراف مسارها، مما يتسبب فى وقوع حوادث التصادم والانقلاب اليومية، مما أثار استياء المواطنين فى مدينة الداخلة والذين طالبوا اللواء محمد الزملوط بالتدخل لحل تلك المشكلة ومنع مرور الشاحنات التى دائما ما تكون حمولتها زائدة وتؤدى لتدمير الطبقة الاسفلتية.

ومن جانبه، أفاد كمال إبراهيم عبد العزيز رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن هذه الوصلة المتضررة فى الطريق تم وضعها كأولوية أولى فى الخطة المالية للعام الجديد، والتى سيتم بدء التنفيذ بها فور اعتماد الموازنة الجديدة، مؤكدا على أن قرار منع شاحنات النقل الثقيل داخل المدينة السكنية يتم تفعيله جزئيا من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ طريق موط الدائرى، لتخفيف حدة الضغط على الطرق الداخلية للمدينة على أن يتم تفعيل الحظر النهائى فور دخول الطريق الدائرى للخدمة .



جانب من المشكلة



انهيار الطريق الرئيسى



تكرار الحوادث اليومية



شاحنات النقل الثقيل تدمر الطريق



معاناة الأهالى من سوء حالة الطريق



طريق موط باتجاه قسم الشرطة



مطالب بمنع مرور النقل الثقيل داخل المدينة



شكاوى متكررة من المشكلة



انهيارات وتخددات بالطريق