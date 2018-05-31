بلاغ للنائب العام ضد اللبنانية منى مذبوح لتطاولها على المرأة المصرية

كتب حازم عادل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامى ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد اللبنانية مني علي مذبوح، لتطاولها على المرأة المصرية والرجل المصرى.

وقال البلاغ ان منى مذبوح اللبنانية الجنسية حضرت إلى الأراضى المصرية وعند قدومها استقبلت بكل ترحاب، وفجأة وعبر موقعها نشرت فيديو تطاولت فية بأبشع وأقذر الألفاظ علي مصر العظيمة التي استقبلتها وعلي كل نساء ورجال مصر حيث ووصفت المرأة المصرية والرجل المصري والدولة المصرية بالفاظ وصفات وعبارات يعف اللسان ويمتنع القلم عن ذكرها.

وطالب البلاغ باصدار امر بإدراجها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها واحضارها والتحقيق معها فيما تضمنة هذا البلاغ وتقديهما للمحاكمة العاجلة وعقب تنفذيها للعقوبة التي قد يقضي عليها بها ترحيلها الي بلادها ومنعها نهائيا مدي حياتها من دخول مصر.