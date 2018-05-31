بريطانيا: نشعر "بخيبة أمل عميقة" لقرار أمريكا فرض رسوم على الصلب والألومنيوم

لندن (رويترز)

قالت بريطانيا اليوم الخميس، إنها تشعر بخيبة أمل عميقة لقرار الولايات المتحدة المضى قدما فى فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نشعر بخيبة أمل عميقة أن الولايات المتحدة قررت تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى لإعتبارات الأمن القومى".

وأضاف قائلا "المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى حلفاء مقربون للولايات المتحدة وينبغى إعفاؤهم بشكل دائم وكامل من الإجراءات الأمريكية بشأن الصلب والألومنيوم".