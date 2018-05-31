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"الفتوى نور".. هل تصح صلاة الفتيات بملابس ضيقة أو دون حجاب؟

الخميس، 31 مايو 2018 01:55 م
"الفتوى نور".. هل تصح صلاة الفتيات بملابس ضيقة أو دون حجاب؟ مسجد سيدات فى أمريكا
كتب تامر إسماعيل صالح
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يتعرضن كثير من الفتيات لمواقف مختلفة فى محاولتهن لتأدية الصلاة وهن خارج منازلهن، خاصة فى شهر رمضان الذى يحرصن فيه على تأدية الصلاة فى وقتها جماعة بمساجد السيدات بالشارع أو فى أماكن عملهن.

ومن أهم تلك المواقف هو عدم وجود حجاب أو طرحة لتغطية الرأس، أو أن تكون الفتاة مرتدية بنطلون، خاصة لو كانت ضيقا، ويقدم "اليوم السابع" إجابات عن تلك المواقف وصحة الصلاة فيها من خلال "الفتوى نور" وهى خدمة يومية ثابتة على مدار شهر رمضان.مسجد للسيدات فى أمريكا

مسجد للسيدات فى أمريكا
 

ويرد الدكتور أحمد المالكى، عضو المكتب الفنى لشيخ الأزهر، على ذلك التساؤل، مؤكدًا على أن أحد شروط صحة الصلاة هو ستر العورة، وبالنسبة للمرأة فالعورة هى كل الجسد ماعدا الوجه والكفين، وأن عدم الالتزام بذلك الشرط يفقد الصلاة صحتها، حتى لو كانت صلاة الفتاة داخل مصلى سيدات أو فى منزلها.

وأوضح المالكى، أن شرط ستر العورة يتحقق بعدة طرق ميسورة من بينها الإسدال الصغير الخفيف الذى أصبح متوافرا بالأسواق، ويمكن لكل فتاة أن تحمله فى حقيبتها، وأنه فيما يخص الصلاة ببنطلون جينز أو ضيق فهو أمر لا يؤثر على صحة الصلاة خاصة لو كانت الفتاة تصلى فى بيتها أو لا يراها فى صلاتها إلا سيدات، مشددًا على أن الأصل فى تعريف زى ستر العورة أن يكون فضفاضا ويستر الجسد، لكن لا بأس لو اضطرت الفتاة للصلاة ببنطلون ضيق طالما أنها فى منزلها أو لن يراها رجال وهى تصلى.

المرأة1

 

مسجد للسيدات فى أمريكا
مسجد للسيدات فى أمريكا


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صلاة الفتيات

مساجد السيدات




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