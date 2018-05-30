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وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:03 ص
وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما الفنانة مديحة يسرى
كتب عمرو صحصاح
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رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما.

 

كانت مديحة يسرى، قد حصلت مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، وتاريخ سمراء النيل يحفل بإنتاج فنى متنوع بين الاجتماعى والغنائى والعاطفى، حيث وقفت أمام محمد فوزى وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويوسف وهبى، ورشدى أباظة وعماد حمدى، ومن أبرز أعمالها "الأفوكاتو مديحة" و"ابن الحداد" و"حياة أو موت" و"الخطايا" و"ممنوع الحب" و"لحن الخلود".

 

مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.


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مديحة يسرى

وفاة الفناة مديحة يسرى

وفاة مديحة يسرى




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوالفتوح صلاح

رحم الله سمراء الشاشه

رحم الله سمراء الشاشه فنانة الزمن الجميل قدمتي رائعتك اني راحله منذ اكثر من خمسه وستون عاما ورحلتي في شهر الرحمه والمغفره والعتق من النار الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه لانك كنت فنانه محترمه

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشيل كمال

من اجمل الفنانات المحترمه البقاء لله

الله يرحمها من فنانات المحترمه جدا جميع افلامها محترمه وهادفه

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