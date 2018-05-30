وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما

كتب عمرو صحصاح

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما.

كانت مديحة يسرى، قد حصلت مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، وتاريخ سمراء النيل يحفل بإنتاج فنى متنوع بين الاجتماعى والغنائى والعاطفى، حيث وقفت أمام محمد فوزى وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويوسف وهبى، ورشدى أباظة وعماد حمدى، ومن أبرز أعمالها "الأفوكاتو مديحة" و"ابن الحداد" و"حياة أو موت" و"الخطايا" و"ممنوع الحب" و"لحن الخلود".

مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.