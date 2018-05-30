وزير استثمار بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على علاقاتنا بمصر

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

وقال الوزير إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة فى إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بما يحقق مصالح الدولتين، مشدداً على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطانى والذى يزور القاهرة حاليا، حيث تم استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، حضر اللقاء السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة وبول مولر كبير مسئولى سياسات التجارة الإقليمية بالسفارة البريطانية والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة وداليا سالم مساعد الوزير وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأوضح قابيل أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه الشركات البريطانية العاملة فى مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى بإجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات.

وقال أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى مليار و858 مليون جنيه إسترلينى، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى 447 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذى بلغ 414.8 مليون جنيه إسترلينى، لافتا إلى أن أهم الإستثمارات البريطانية فى مصر ترتكز فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر، ما سيسهم بنحو كبير فى التيسير على المستثمرين البريطانيين فى مصر.

ومن جانبه قال جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والإستثمارية مع مصر بإعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الإتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.

ولفت ستيوارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين المسئولين فى البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.