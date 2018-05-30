وزيرة التضامن تنعى الفنانة الكبيرة مديحة يسرى وتؤكد تقدير الدولة للمبدعين

(أ ش أ)

نعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وافتها المنية مساء امس عن عمر يناهز السابعة والتسعين عاما.

وقالت والى فى بيان للوزارة اليوم أن الفنانة الكبيرة قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الراقية التى شكلت روائع السينما المصرية على مدار تاريخها، وتركت بصمة قوية بمشوارها الفنى وأعمالها الخالدة .

وأضافت أن الدولة تكن كل تقدير واحترام لكل الموهوبين والمبدعين الذين يسعدون المصريين ويرفعون اسم مصر عاليا، فثروة مصر فى قوتها الناعمة.

ومن المقرر أن تشارك غادة والى فى صلاة الجنازة غدا من مسجد السيدة نفيسه وفى تقديم واجب العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية . وكانت الوزيرة قد قامت بزيارة الفنانة الراحلة منذ أيام وأشرفت على ترتيبات نقلها للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وكانت تتابع حالتها على مدار الايام الماضية .