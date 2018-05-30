منانجاجوا يعلن إجراء انتخابات فى زيمبابوى يوم 30 يوليو

رويترز

قال رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستجرى انتخابات عامة يوم 30 يوليو وهى أول انتخابات منذ أن أجبر الجيش الرئيس السابق روبرت موجابى على الاستقالة فى نوفمبر، وكان منانجاجوا، الذى تولى السلطة بعد استيلاء الجيش على السلطة، تعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولأول مرة منذ 20 عاما سيغيب عن انتخابات يوليو الخصمان السياسيان الرئيسيان فى البلاد وهما موجابى (94 عاما) ومورجان تسفانجيراى الزعيم السابق لحركة التغيير الديمقراطى المعارضة والذى توفى بمرض السرطان فى فبراير.

وسيخوض منانجاجوا السباق أمام مجموعة من الخصوم بينهم نلسون شاميسا من حركة التغيير الديمقراطى البالغ من العمر 40 عاما.

وفى بيان مقتضب نشر فى الجريدة الرسمية قال منانجاجوا إنه حدد يوم 30 يوليو "ليكون يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس المحلية".

وسيجرى تسجيل المرشحين المحتملين يوم 14 يونيو ، ويسعى منانجاجوا (75 عاما) لفوز يمنحه تفويضا جديدا وشرعية لتعزيز وضعه السياسى بعد الإطاحة بموجابى.