مقتل 50 قياديا فى طالبان خلال قصف صاروخى جنوب أفغانستان

كابول(أ ش أ)

أكد مسئولون عسكريون أمريكيون اليوم الأربعاء، مقتل ما لايقل عن 50 قياديا فى حركة طالبان خلال قصف صاروخى على إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى أفغانستان مارتن أودونيل قوله إن نظام أسلحة يعرف باسم نظام الصواريخ المدفعية عالية التنقل تمكن من تدمير موقع السيطرة والقيادة حيث يجتمع فيه قادة طالبان.

وأشار إلى أن القصف الصاروخى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 من قادة طالبان.