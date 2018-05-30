حماية المستهلك: تلقى 450 شكوى خلال يومين عبر خدمة "واتس آب"

اعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تفعيل خدمة تلقى شكاوى المواطنين على الواتس أب برقم 01281661880 ذلك فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان، والتصدى لحالات الغش، فى خدمة مباشرة مع المواطنين فى تلقى شكاواهم لافتا إلى إنه تم تلقى 450 شكوى على هذه الخدمة منذ أمس وحتى ظهر اليوم.

وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك على تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية من أجل العمل على الحفاظ على حقوق المستهلك، وتوفير السلع، والتأكد من عدم تلاعب البعض فى المنتجات.