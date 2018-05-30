تعرف على ضوابط اللجان الخاصة لطلاب الثانوية الأزهرية × 4 معلومات

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم إصدار تعليمات بشأن الحالات الطارئة لطلاب الشهادة الثانوية، والتى بموجبها تعقد لهم لجان خاصة ويدخل الطلاب الدور الثانى ويكون لهم الحق فى المعاملة بالمثل بالدور الأول.

وجاءت الحالات كالتالى:

1- الطالب المُجَنَّد الذى حالت ظروف تجنيده دون أداء امتحان الدور الأول كله أو بعضه، إذا أثبت ذلك بشهادةٍ من وحدته مختومة بخاتم الوحدة العسكرية.

2- الطالب الذى يفاجئه المرض أثناء انعقاد اللجنة، وتمّت معالجته داخل مَقَرّ اللجنة؛ يحقّ له استكمال أداء الامتحان.

3- الطالب الذى يفاجئه المرض أثناء انعقاد اللجنة، وغادرها إلى أحد المستشفيات بأى وسيلةٍ كانت؛ لا يحقّ له استكمال الامتحان، حتى وإن كان وقت الامتحان باقيًا، وفى حالة وجود مادّةٍ ثانية فى اليوم نفسِه: يحقّ له دخولها، طالما كانت مستحقة.

4- الطالب الذى يُفاجأ بحادثةٍ لا يستطيع ردّها أو الاحتياط لمنعها؛ كوفاة أحد الوالدين أو الإخوة، أو الإصابة فى حادثٍ أو غيره.