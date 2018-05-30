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العثور على مخزن لقنابل الهاون تابع لداعش غرب الموصل بالعراق

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:29 م
العثور على مخزن لقنابل الهاون تابع لداعش غرب الموصل بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أعلن إعلام الحشد الشعبى العراقى اليوم الأربعاء، العثور على مخزن لقنابل الهاون غرب مدينة الموصل.

وذكر إعلام الحشد - فى بيان صادر عنه أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عناصر الجهد الهندسى لمديرية مكافحة المتفجرات فى هيئة الحشد الشعبى عثروا على مخازن لقنابل الهاون التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القيروان غرب الموصل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل، مؤكدا على أن المحافظة على وحدة العراق وشعبه يعد أهم وأعظم إنجاز.

من ناحية أخرى أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأربعاء، أن قوة من عمليات نينوى اعتقلت 12 شخصا فى ساحل الموصل الأيمن .

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - أن " قوة من قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على 12 مطلوبا فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف أن " القوة عثرت على 6 أحزمة ناسفة ورمانتين يدويتين محليتى الصنع، و80 قذيفة هاون مختلفة و5 قوالب مسطرة لصنع العبوات فى قرية النزالة، كما تم العثور على 11 عبوة ناسفة محلية الصنع فى منطقة باطنايا وتم تفجيرها فى الحال".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتقال عناصر فى "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد، فضلا عن ضبط أسلحة ومواد تفجير فى مضافات وأنفاق التنظيم الإرهابى .

 


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عمليات نينوى

الموصل

العراق

داعش

قنابل الهاون




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