الخارجية الصينية: لا نريد حربا تجارية لكن لا نخشاها

رويترز

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على الالتقاء فى منتصف الطريق مع بكين، قائلة إنها لا تريد حربا تجارية لكنها لا تخشى تلك الحرب.

من جانبها أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية دورية.

قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها ستواصل تحركاتها فيما يتعلق بالتجارة مع الصين بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين حلا مؤقتا لنزاعهما.

وذكر البيت الأبيض فى بيان أنه بحلول 15 يونيو حزيران، ستصدر واشنطن قائمة تضم سلعا صينية بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار ستخضع لرسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة. كما ستواصل الولايات المتحدة العمل سعيا لإقامة دعوى ضد الصين فى منظمة التجارة العالمية.

أضاف أنه بنهاية يونيو ستعلن الولايات المتحدة عن قيود تجارية و"رقابة أكبر على الصادرات" تشمل أشخاصا وكيانات صينية "مرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا مهمة صناعيا".

وفى منتصف مايو ، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية. وأبلغت وزارة التجارة الأمريكية نواب البرلمان الأسبوع الماضى بأنها توصلت إلى اتفاق لإعادة شركة زد.تي.إى الصينية للاتصالات إلى النشاط.