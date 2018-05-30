video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الصينية: لا نريد حربا تجارية لكن لا نخشاها

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:22 ص
الخارجية الصينية: لا نريد حربا تجارية لكن لا نخشاها وزير الخارجية الصينى وانج يى
رويترز
إضافة تعليق

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على الالتقاء فى منتصف الطريق مع بكين، قائلة إنها لا تريد حربا تجارية لكنها لا تخشى تلك الحرب.

من جانبها أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية دورية.

قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها ستواصل تحركاتها فيما يتعلق بالتجارة مع الصين بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين حلا مؤقتا لنزاعهما.

وذكر البيت الأبيض فى بيان أنه بحلول 15 يونيو حزيران، ستصدر واشنطن قائمة تضم سلعا صينية بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار ستخضع لرسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة. كما ستواصل الولايات المتحدة العمل سعيا لإقامة دعوى ضد الصين فى منظمة التجارة العالمية.

أضاف أنه بنهاية يونيو ستعلن الولايات المتحدة عن قيود تجارية و"رقابة أكبر على الصادرات" تشمل أشخاصا وكيانات صينية "مرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا مهمة صناعيا".

وفى منتصف مايو ، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية. وأبلغت وزارة التجارة الأمريكية نواب البرلمان الأسبوع الماضى بأنها توصلت إلى اتفاق لإعادة شركة زد.تي.إى الصينية للاتصالات إلى النشاط.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم.. زيارة مسئول مقرب من كيم لنيويورك تعزز إجراء القمة مع ترامب.. استضافة الصين لروحانى محاولة لملء فراغ التخلى عن الاتفاق النووى.. وإجلاء الركاب من مطار مانشستر بعد تصدع جدرانه وتشقق أرضيته

الصين تستعد لحروب المستقبل بتطوير أسلحة نووية مدمرة

البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إجراءاتها التجارية ضد الصين

طائرة صينية تعود أدراجها بعد ساعة من الاقلاع بسبب ظهور شقوق فى نافذة

الفلبين تبدى استعدادها للحرب حال تعرض جنودها للإيذاء فى بحر الصين الجنوبى

اخبار عالميه

الصين

الخارجيه الصينيه

امريكا

تجاره




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة