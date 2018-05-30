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الحكومة: العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:37 م
الحكومة: العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبنى شركة ايروسبورت الادارى لصالح وزارة الطيران المدنى كمقر المكتب الاقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" بالقاهرة، مع تعويض شركة ايروسبورت بقيمة إنشاء المبنى.

 

وصدق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى لمواجهة المتطلبات الحتمية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بقيمة 70 مليار جنيه.


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الاعتماد المالي

مجلس الوزراء

العفو عن باقي المحكوم عليهم




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