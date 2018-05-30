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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:22 م
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البنك المركزى: ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.4 تريليون جنيه

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:01 م
البنك المركزى: ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.4 تريليون جنيه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.394 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، مقارنة بـ3.329 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 65 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.
 
ويعد القطاع المصرفى، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
 
 
 

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