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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:41 م
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لافروف: أوباما طلب من بوتين عدم إثناء رئيس أوكرانيا المعزول عن اتفاق بشأن أزمة بلاده عام 2014

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:14 م
لافروف: أوباما طلب من بوتين عدم إثناء رئيس أوكرانيا المعزول عن اتفاق بشأن أزمة بلاده عام 2014 وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف
أ ش أ
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صرّح وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، طلب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عدم إثناء الرئيس الأوكرانى آنذاك فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق مع المعارضة، كان الغرض منه تسوية الأزمة بين الطرفين.

ولإيضاح الموقف الروسى من تجديد التعاون مع أوكرانيا، قال لافروف أثناء زيارته لمينسك عاصمة بيلوروسيا، إن الاتفاق المذكور، حظى باعتراف وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا، موضحا أنه عندما كان الاتفاق جاهزا، أجرى أوباما مكالمة هاتفية مع بوتين، طالبه خلالها، بعدم إثناء الرئيس الأوكرانى المعزول عن إبرام الاتفاق، بعد أن تخلى الأخير عن صلاحياته كرئيس للجمهورية طواعيةً.

وقد وافقت روسيا على عدم إثناء الرئيس الأوكرانى المعزول من الاتفاق، وتم توقيع الاتفاق بالفعل بين يانوكوفيتش والمعارضة فى الـ21 من شهر فبراير من عام 2014؛ حيث نص الاتفاق على إعادة العمل بدستور عام 2004 ومنع حدوث المزيد من الاضطرابات، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

 


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