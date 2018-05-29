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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:23 ص
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رئيس التنفيذى لمياه الشرب: بدء تحويل محطة صرف أبو رواش من ابتدائى لمعالجة ثنائية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:00 ص
رئيس التنفيذى لمياه الشرب: بدء تحويل محطة صرف أبو رواش من ابتدائى لمعالجة ثنائية محطة مياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن سبب تأخر تنفيذ افتتاح محطتى مياه جزيرة الدهب والجيزة، يرجع لنقص فى التمويل.

وأضاف المهندس حسن الفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم افتتاح هذه المحطتين بشكل نهائى نهاية العام الجارى، بدلا من يونيو المقبل.

وأكد أنه تم البدء فى تحويل محطة أبو رواش من معالجة ابتدائية، لمعالجة ثنائية، والتى تم توقيع بروتوكول الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن الموازنة المقترحة للجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف للعام المالى المقبل 4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم التصديق على نحو 2.6 مليار جنيه.

وأوضح أن الجهاز ينفذ مشروعات بمحافظات القاهرة الكبرى ووالاسكندرية، باستثمارات تتخطى المليارات جنيه.

 


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