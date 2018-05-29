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رئيس أذربيجان يفتتح رسميا "ممر الغاز الجنوبى" إلى أوروبا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:54 م
رئيس أذربيجان يفتتح رسميا "ممر الغاز الجنوبى" إلى أوروبا رئيس أذربيجان الهام علييف
موسكو (أ ش أ)
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افتتح الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء "ممر الغاز الجنوبى"، الذى بموجبه سيصدر الغاز من حقل "شاه دنيز" الأذربيجانى إلى أوروبا، وذلك بحضور ممثلى بريطانيا والولايات المتحدة وشركات النفط والغاز الغربية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس الأذربيجانى أطلق أول دفعة غاز خلال مراسم الافتتاح؛ والتى ستذهب إلى تركيا لمد خط أنابيب "تاناب".

يُذكر أنه من المقرر أن يقوم "الممر الجنوبى لنقل الغاز" فى المرحلة الأولى بنقل الغاز، الذى يجرى إنتاجه فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير حقل شاه دينيز الأذربيجاني، وفيما بعد قد يتم ضم مصادر غاز أخرى لهذا المشروع.

وسيتم تصدير الغاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية إلى تركيا وأسواق الغاز الأوروبية عن طريق توسيع خط جنوب القوقاز لنقل الغاز، بالإضافة إلى مد خط أنابيب الشراكة عبر الأناضول ومد خط أنابيب آخر للشراكة عبر الأدرياتيك، وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع "الممر الجنوبى لنقل الغاز" قرابة 40 مليار دولار، بما فى ذلك 9.3 مليار دولار لخط الأنابيب "تاناب" الذى يمر عبر منطقة الأناضول فى تركيا ، و 6 مليارات دولار لخط الأنابيب الذى يمر عبر البحر الأدرياتيكى "تاب"، بالإضافة إلى 23.8 مليار دولار لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع حقل "شاه دنيز" وتوسيع خط أنابيب جنوب القوقاز.

ويبدأ المشروع بضخ الغاز بمعدل 16 مليار متر مكعب سنويا، ليصل إلى 31 مليار متر مكعب بحلول عام 2026.  

 


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