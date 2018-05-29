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دونالد ترامب: نائب رئيس كوريا الشمالية فى طريقه إلى نيويورك

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:48 م
دونالد ترامب: نائب رئيس كوريا الشمالية فى طريقه إلى نيويورك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت مريم بدر الدين
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الاجتماعات بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية تجرى حاليا، مشيرا إلى أن نائب رئيس كوريا الشمالية فى طريقه حاليا إلى نيويورك.

 

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " لقد تم وضع فريقا عظيما لمحادثاتنا مع كوريا الشمالية. اجتماعات تجرى حاليا بشأن القمة، وأكثر من ذلك. كيم يونج تشول نائب رئيس كوريا الشمالية يتجه الآن إلى نيويورك".

 

وكانت تسارعت الأحداث المرتبطة بالقمة العالمية التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون، حيث تقرر إلغائها من قبل الرئيس الأمريكى ثم تراجع مجددا ليقرر عقدها بموعدها.

 

 

ترامب
دونالد ترامب

 

 

 


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