القبض على الوسيط فى واقعة محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر للكويت

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث الجمارك بسوهاج من إلقاء القبض على الوسيط فى واقعة محاول قيام نائب مدير مطار سوهاج المهندس "م. ع"، بتهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى دولة الكويت مع أحد المسافرين.

حيث أشارت التحريات الأولية لأن الوسيط بين نائب مدير مطار سوهاج و"إ. م. ع" من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا، الذى قد تسلم الشحنة بالمطار للخروج بها على متن الرحلة 341 هو "ر. ع. ع. ع" ويقيم بالمشتل دائرة مركز جرجا، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم بولاق بمحافظة الجيزة، والذى يتم الآن التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى سلطات مطار سوهاج الدولى عن محاولة مسئول كبير بمطار سوهاج تهريب أقراص مخدرة مستغلا فى ذلك بعض المسافرين إلى دولة الكويت.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم وضع المسئولين تحت الرقابة الدائمة وتمكنت سلطات المطار أمس الاثنين، من إلقاء القبض على المهندس م. ع. إ نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء قيامه بمحاولة تهريبها برفقة إ. م. ع من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا بوضعها داخل سديرى قماش وتم تبادله داخل دورة مياه المطار للخروج بها عبر الرحلة رقم 341 المتجهة من سوهاج إلى الكويت.

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الأول الذى يقوم بالدخول بالأقراص المخدرة للمطار كونه مسئولا به ويقوم هو بدوره بالسفر بها للخارج وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1791 إدارى مركز جرجا.