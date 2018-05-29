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"العربى الأفريقى الدولى" يتعاون مع UNEPFI و25 مؤسسة مصرفية لإعادة تعريف دور البنوك

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:34 م
"العربى الأفريقى الدولى" يتعاون مع UNEPFI و25 مؤسسة مصرفية لإعادة تعريف دور البنوك حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربى الافريقى الدولى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى الاشتراك فى مبادرة UNEP Finance Initiative مع خمسة وعشرين مؤسسة مصرفية رائدة من 5 قارات، وذلك للعمل على إعادة تعريف دور البنوك وسياساتها وممارستها لمواءمة أهداف القطاع المصرفى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement، حيث مثلت البنك فى فعاليات ورشة العمل الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التسويق والإعلام.

وبحسب بيان عن البنك قد صرح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الافريقى الدولى:" فى ضوء تجربة استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً فى التمويل المستدام نسعى للتعاون مع مؤسسات مصرفية أخرى على مستوى العالم لإعادة صياغة المفاهيم المصرفية ولتدعيم دور القطاع المصرفى فى النمو الشمولى."

وتتركز بعض أهداف المبادرة فى وضع معايير عالمية للخدمات المصرفية المستدامة، وتأهل الصناعة المصرفية للقيام بدور حيوى فى خلق مستقبل أكثر استدامة، يبرز شفافية وفاعلية دور المؤسسات المصرفية، هذا إلى جانب موائمة جهود البنوك بأهداف المجتمع كما طرحت فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement والأطر المحلية والإقليمية.

ويستند المنهج المتبع لوضع المبادئ استشارة عددا من الخبراء والجهات المعنية مثل منظمات المجتمع المدنى والاتحادات المصرفية والهيئات التنظيمية وهيئات الأمم المتحدة. وتم عقد أول اجتماع فى العاصمة البريطانية لندن فى الفترة بين 19 -20 أبريل هذا وسيتم إطلاق مسودة مبادئ التشاور العالمى فى 26 نوفمبر 2018 فى دولة فرنسا.


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