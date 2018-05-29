البيت الأبيض: ترامب يستقبل رئيس وزراء اليابان قبل قمة سنغافورة مع كيم

واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أمريكيون الثلاثاء، أن البيت الأبيض سيستضيف رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى 7 يونيو فى وقت تكثف واشنطن استعداداتها للقمة المنتظرة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أنه "منذ بعث الرئيس رسالة بتاريخ 24 مايو إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتجاوب الكوريون الشماليون" مع الجانب الأمريكى.

وأضافت أن "الولايات المتحدة مستمرة فى التحضير بشكل نشط للقمة المتوقعة بين الرئيس ترامب والزعيم كيم فى سنغافورة".

وأشارت ساندرز إلى أن "الرئيس ترامب سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى هنا فى البيت الأبيض فى السابع من حزيران/يونيو".

وتأتى التحركات الدبلوماسية المكوكية فى وقت أعلن ترامب الثلاثاء ان مسؤولا كوريا شماليا كبيرا فى طريقه الى نيويورك، فى زيارة يندر حدوثها.

ومن المنتظر أن تلتئم القمة التى ألغاها ترامب قبل أن يتقرر مجددا عقدها فى 12 يونيو القادم.