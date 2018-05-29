أسعار النفط اليوم الثلاثاء 29-5-2018 برنت يسجل 75.51 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الثلاثاء 29-5-2018، حيث سجل خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة 75.51 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 66.77 دولار للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 أبريل نيسان.

ويأتى انخفاض أسعار النفط بسبب احتمالات قيام السعودية وروسيا بضخ المزيد من إمدادات النفط، حيث قال بنك ايه.ان.زد فى مذكرة ”بدأ المستثمرون يأخذون فى حسبانهم احتمال قيام السعودية وروسيا بزيادة إنتاج النفط الخام، غير أن الشكوك ما زالت قائمة، إذ أن أى اتفاق سيبرم خلال اجتماع أوبك فى يونيو“.

وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة.

وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل فى إمدادات فنزويلا وإيران.

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الأمريكية بلغت ذروتها عند 2.6 مليون برميل يوميا قبل أسبوعين.

تأتى الكميات القياسية الصادرة من الولايات المتحدة فى الوقت الذى بلغ فيه إنتاج النفط الخام الأمريكى أعلى مستوى على الإطلاق، مما ضغط على الأسعار الأمريكية لتنخفض إلى خصم يزيد على تسعة دولارات للبرميل دون العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت يوم الاثنين، وهو أكبر فارق فى أكثر من ثلاث سنوات ويفتح المجال أمام الاستفادة من فروق الأسعار.

ويقول تجار فى آسيا إن الفارق بين الخامين القياسيين الرئيسيين فرصة لشركات تكرير النفط الآسيوية كى تقلص وارداتها من النفط الخفيف من الشرق الأوسط وروسيا بعد أن لامست أسعار خام برنت ونفط الخليج أعلى مستوياتها فى عدة سنوات.

وبحسب رويترز قال مشتر للنفط فى جنوب شرق آسيا ”إذا استمرت أرامكو السعودية فى عدم خفض الأسعار الشهر القادم وتبعتها أدنوك (شركة بترول أبوظبى الوطنية)، سنزيد مشترياتنا من الخام الأمريكى“.

الصين تشترى نفطا أمريكيا

فى آسيا، تعتبر الصين أكبر مشتر للخام الأمريكى بقيادة سينوبك كبرى شركات تكرير فى المنطقة. وقال مصدران مطلعان إن الشركة، بعد أن خفضت وارداتها السعودية، اشترت كمية قياسية قدرها 16 مليون برميل (533 ألف برميل يوميا) من الخام الأمريكى للتحميل فى يونيو، كما أن الهند وكوريا الجنوبية أكبر مشتريين فى آسيا بعد الصين ستستوردان ما يتراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل فى يونيو.

واشترت مؤسسة النفط الهندية فى وقت سابق من الشهر الجارى ثلاثة ملايين برميل عبر مناقصة، فيما اشترت ريلاينس اندستريز ما يصل إلى ثمانية ملايين برميل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سجرى تحميل شحنات ريلاينس بالكامل فى يونيو حزيران.

وستزيد الصادرات الأمريكية إلى تايلاند إلى ما لا يقل عن مليونى برميل. وقال تجار مطلعون على اتفاقات البلاد النفطية إن شركة بي.تي.تى الحكومية للنفط اشترت مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، فيما اشترت تاى أويل وإسو تايلاند ما لا يقل عن 500 ألف برميل من خام باكين لكل منهما.