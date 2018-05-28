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عناصر من الشاباك تقتحم المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 28 مايو 2018 11:47 ص
عناصر من الشاباك تقتحم المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فى مقدمتها جهاز الأمن العام "الشاباك" صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود، وتوفير الحماية الكاملة لهم خلال تجولهم فى باحات الأقصى.

 

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فأن 52 مستوطنا و25 عنصرا من "الشاباك" اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا فى باحاته بحراسة شرطية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

 

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم للمسجد.

 

وتشهد أروقة ومصليات المسجد الأقصى منذ بدء شهر رمضان المبارك تواجدا ملحوظا للمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى المحتل الذين يتوزعون على حلقات العلم والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاستماع للدروس الدينية، فى ظل أجواء إيمانية وروحانية مميزة.


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المسجد الاقصى

اقتحام

القدس

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