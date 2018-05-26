صور العالم هذا المساء.. الإعصار "مكونو" ينخفض ويتحول لعاصفة استوائية.. الأيرلنديين يصوتون لصالح السماح بالإجهاض.. حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا.. وفاة جندى إسرائيلى متأثرا بجروح أصيب بها فى الضفة

إعداد عبد الوهاب الجندى

انخفضت حدة الإعصار "ميكونو" السبت ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى وفاة جندى كان اصيب بجروح بالغة الخميس اثر القاء حجر على رأسه من قبل فلسطينى خلال عملية اعتقال فى الضفة الغربية المحتلة.

الإعصار "مكونو" ينخفض ويتحول إلى عاصفة استوائية



فى سلطنة عمان، تواصل لجان الطوارئ فى السلطنة، اجتماعاتها وأعمالها الميدانية للتقليل من تأثيرات الحالة المدارية لإعصار "مكونو" التي شهدها بحر العرب، وتسببت فى أضرار مادية وإنسانية.

وانخفضت حدة الإعصار " مكونو " اليوم السبت ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.

ويتجه فى الوقت الحالى إعصار "مكونو" إلى السعودية حيث من المفترض أن يصل اليها خلال النهار.

وقد اجتاح الاعصار الاستوائى الأول لموسم 2018 فى شمال المحيط الهندي، الخميس جزيرة سقطرى اليمنية حيث لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم هم خمسة يمنيين وهنديان، بحسب وزير الثروة السمكية فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين.



الأمطار في الشوارع



المياه في الشوارع



إعصار مكونو



سيول الإعصار



تساقط السيول



تعطل حركة المرور



الرياح العاتية



تساقط النخل



غرق السيارات



أمواج البحر

حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا



وفى ألمانيا، اندلع حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية فى الأراضى الألمانية، مما أثار مخاوف من وقوع إصابات أو قتلى.

وتظهر الصور التى نشرتها وكالة الأنباء رويترز، النيران وأعمدة كثيفة من الدخان ترتفع فى الهواء من حديقة ملاهى أوروبا فى روست مساء اليوم السبت.

وشوهدت سحب من الدخان من الأميال حولها مع انتشار الذعر بين الزوار، وقال شهود عيان إن النيران وصلت إلى ارتفاع 15 مترا ، كما أن بعض الألعاب النارية اشتعلت فيها النيران أيضا ، وفقا لما ذكره موقع Bild.de.



الشرطة الألمانية



الدخان يتصاعد من المدينة



تصاعد الدخان



حريق ألمانيا

أكثر من 66% من الأيرلنديين يصوتون لصالح السماح بالإجهاض



أما فى أيرلندا، أفادت النتائج النهائية للاستفتاء الذى أجرى، أمس الجمعة وأعلنت نتائجه اليوم السبت، أن أكثرية ساحقة من الأيرلنديين وافقت على السماح بالإجهاض فى البلاد المعروفة بتقاليدها الكاثوليكية الراسخة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الأيرلندية أن 66.4 % من الأيرلنديين الذين شاركوا فى الاستفتاء وافقوا على تعديل الدستور ليسمح بالإجهاض، فى حين وصلت نسبة المشاركة إلى 64.1%



المحتفلين



تبادلي التهاني



جانب من الاحتفال



سيدة سعيدة بالاستفتاء



فرحة بالبكاء

الاحتلال يعلن وفاة رقيب من قوات الكوماندوز متأثرا بجروح أصيب بها فى الضفة



وفى السياق ذاته، أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلى، وفاة الرقيب رونين لوبارسكي، ذو العشرين عاما، من قوات الكوماندوز، متأثرا بجروحه التى أصيب بها الأسبوع الماضى.

ونشر جيش الاحتلال، صورة لرونين لوبارسكي، على صفحته بموقع التواصل "تويتر" وكتب عليها: توفى الرقيب لوبارسكي، متأثرا بجروحه التى أصيب بها الخميس الماضى خلال عملية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، يوم الخميس الماضى، بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط "جسم ثقيل" عليه خلال عملية لاعتقال فلسطينيين فى مخيم الأمعرى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



صور للجندى الصهيوني

الأحزاب الفرنسية تتظاهر ضد ماكرون



وفى فرنسا، نزل عشرات الآلاف إلى الشارع فى فرنسا تلبية لدعوة نحو 60 حزبا يساريا وجمعية ونقابة، تعبيرا عن عزمهم على التصدى لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذى يتولى الحكم منذ سنة.

وبدأ المحتجون بالتجمع فى شرق باريس بعيد الظهر، على غرار آخرين فى عدد كبير من المدن الكبيرة فى البلاد، وأعلن زعيم حزب فرنسا المتمردة يسار راديكالى جان لوك ميلانشون، إنه يريد من هذه التظاهرات أن تكون بمثابة "احتجاج كبير ضد ماكرون". وسيشارك ميلانشون فى تظاهرة مارسيليا فى جنوب البلاد.

إلا أن ماكرون رد الجمعة من سان بطرسبورج أن "ذلك لن يوقفه"، وأضاف أن "الإصغاء إلى الناس لا يعنى أن تكون ألعوبة فى أيدى الرأى العام، وأنا لن أحكم استنادا إلى استطلاعات الرأى أو التظاهرات".

وقال الأمين العام للحزب الشيوعى الفرنسى بيار لوران الذى شارك فى التظاهرة الباريسية "إذا لم تظهر البلاد قوتها أمام سلطة تتسم بهذا القدر من العنجهية والتسلط، لن نتمكن من تحريك الأمور"، وأضاف أن "الغضب الشعبى يتصاعد".

ويأخذ عليه معارضوه القيام باصلاحات فى كل الاتجاهات (قانون العمل والموظفون والسكك الحديد والجامعات) على حساب بعض الفئات الشعبية.



مظاهرات فرنسا



متظاهرون فرنسيون



جانب من المظاهرات



المظاهرات فى فرنسا



متظاهرون فرنسيون يحملون لافتات معارضة لماكرون



الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين



الشرطة الفرنسية