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السبت، 26 مايو 2018 09:50 ص
خالد صلاح
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"المارينز" الأمريكى يشارك للمرة الأولى فى تدريبات عسكرية على الحدود الروسية

السبت، 26 مايو 2018 09:43 ص
"المارينز" الأمريكى يشارك للمرة الأولى فى تدريبات عسكرية على الحدود الروسية المارينز ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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شارك مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" للمرة الأولى فى تدريبات عسكرية "السهم 18" على الحدود الروسية الشمالية، وذلك مع حلفاء واشنطن الاسكندنافيين.

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت، عن المتحدث باسم (المارينز) قوله " لقد شاركنا فى التدريبات للمرة الأولى، وذلك لتقوية العمل المشترك، وتدعيم الدول الحليفة، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وتقوية العلاقات".

وأضاف " أن قوات المارينز - التابعة لكتيبة الدبابات الرابعة - استخدمت أسلحة ودبابات من كهوف فى النرويج، نقلتها إلى جنوب فنلندا المجاورة، على الحدود مع روسيا للمشاركة فى تدريبات "السهم 18" للمرة الأولى .

وأشار إلى أنه شارك فى التدريبات نحو 150 مركبة مسلحة و300 سيارة عسكرية أخرى، ولم يشارك سوى 30 عنصرا من "المارينز" فى التدريبات التى يشارك فيها الآلاف من جنود النرويج وفنلندا، حيث تعتمد على إطلاق نار حى، وتدريبات تختبر لياقة عناصر الجيش، وتدريبات من المروحيات.

يذكر أن فكرة تخزين الأسلحة والدبابات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية انطلقت فى كهوف نرويجية خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى، تأهبا لوقوع نزاع عسكري، وتخزن الولايات المتحدة فى كهوف النرويج ما يكفى 4600 جنديا من "المارينز" للقتال لعدة أسابيع متواصلة.

 


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