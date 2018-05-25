لجنة "حماية الصحفيين" تحث أوكرانيا على رفع الحظر عن وسائل الإعلام الروسية

موسكو (أ ش أ)

دعت اللجنة الدولية "لحماية الصحفيين" ومقرها الولايات المتحدة، الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشنكو إلى رفع الحظر المفروض على عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية.

وقالت نينا أوجيانوفا منسقة برنامج لجنة حماية الصحفيين فى أوروبا وآسيا الوسطى -فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "نحث السلطات الأوكرانية على التخلى عن منع مصادر المعلومات، سواء كانت إيجابية أو سلبية..محاربة الدعاية من خلال الرقابة ليس فقط غير ديمقراطى بل غير فعال، نحث أوكرانيا على رفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام الروسية".

ونشرت الرئاسة الأوكرانية، فى وقت سابق، لائحة عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيجودنيا"، وذلك بحظر أصول ومواقع الوكالة الإلكترونية فى هذا البلد، لمدة ثلاث سنوات.

وأدرجت كييف على قائمة عقوباتها موقع "ريا نوفوستى أوكرانيا" الذى تم اعتقال مديره كيريل فيشينسكي، ومنعت أيضاً الوصول إلى مواقع "ريا.رو" و"سبوتنيكنيوز.كوم" و"روسياسيجودنيا.رف" وأرسبورت.ريا.رو، و1بريم.رو، وريالتي.ريا.رو.