مفوضية انتخابات كردستان العراق تقرر فرز أصوات الناخبين يدويا

بغداد (أ ش أ)

قررت مفوضية الانتخابات فى إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات برلمان الإقليم .

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار - فى مؤتمر صحفى عقده فى أربيل وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) - : "إن مفوضية الانتخابات قررت عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات الإقليم، حيث ستتم عملية فرز الأصوات يدويا".

وأضاف زرار: "أن الأحد المقبل ستبدأ عملية تسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ كافة الإجراءات لمنع من عمليات التزوير.