مفوضية انتخابات كردستان العراق تقرر فرز أصوات الناخبين يدويا

قررت مفوضية الانتخابات فى إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات برلمان الإقليم .
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار - فى مؤتمر صحفى عقده فى أربيل وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) - : "إن مفوضية الانتخابات قررت عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات الإقليم، حيث ستتم عملية فرز الأصوات يدويا".
وأضاف زرار: "أن الأحد المقبل ستبدأ عملية تسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ كافة الإجراءات لمنع من عمليات التزوير.
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