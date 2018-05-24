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مفوضية انتخابات كردستان العراق تقرر فرز أصوات الناخبين يدويا

الخميس، 24 مايو 2018 01:55 م
مفوضية انتخابات كردستان العراق تقرر فرز أصوات الناخبين يدويا انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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قررت مفوضية الانتخابات فى إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات برلمان الإقليم .

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار - فى مؤتمر صحفى عقده فى أربيل وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) - : "إن مفوضية الانتخابات قررت عدم استخدام النظام الإلكترونى فى عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فى انتخابات الإقليم، حيث ستتم عملية فرز الأصوات يدويا".

وأضاف زرار: "أن الأحد المقبل ستبدأ عملية تسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ كافة الإجراءات لمنع من عمليات التزوير.

 


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