صور.. حمم بركان كيلاويا فى هاواى تقترب من محطة لتوليد الكهرباء

(أ ف ب)

تقترب الحمم البركانية التى تسير ببطىء من بركان كيلاويا من مصنع لتوليد الكهرباء فى هاواى حيث اتخذت السلطات إجراءات لحماية المنشأة وتجنب انبعاث غاز سام بالغ الخطورة.

لكن هيئة الدفاع المدنى سعت إلى تهدئة السكان، مؤكدة أن المحطة الحرارية فى بونا، وهى مصنع تابع لحكومة الولاية، لا يواجه "تهديدا فوريا".

وقالت إدارة منطقة هاواى على موقعها الإلكترونى أن "التشققات بالقرب من محطة بونا الحرارية ناشطة وتنبعث منها حمم تتدفق ببطىء باتجاه المنطقة"، موضحة أن "هذا النشاط دمر مشروع المحطة الحرارية القديم لهاواى فى منطقة مجاورة لمحطة بونا الحرارية".



جانب من الحمم



حرائق البركان



حمم بركان كيلاويا