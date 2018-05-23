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الأربعاء، 23 مايو 2018 07:37 ص
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صور.. حمم بركان كيلاويا فى هاواى تقترب من محطة لتوليد الكهرباء

الأربعاء، 23 مايو 2018 07:17 ص
صور.. حمم بركان كيلاويا فى هاواى تقترب من محطة لتوليد الكهرباء حمم بركان كيلاويا
(أ ف ب)
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تقترب الحمم البركانية التى تسير ببطىء من بركان كيلاويا من مصنع لتوليد الكهرباء فى هاواى حيث اتخذت السلطات إجراءات لحماية المنشأة وتجنب انبعاث غاز سام بالغ الخطورة.

لكن هيئة الدفاع المدنى سعت إلى تهدئة السكان، مؤكدة أن المحطة الحرارية فى بونا، وهى مصنع تابع لحكومة الولاية، لا يواجه "تهديدا فوريا".

وقالت إدارة منطقة هاواى على موقعها الإلكترونى أن "التشققات بالقرب من محطة بونا الحرارية ناشطة وتنبعث منها حمم تتدفق ببطىء باتجاه المنطقة"، موضحة أن "هذا النشاط دمر مشروع المحطة الحرارية القديم لهاواى فى منطقة مجاورة لمحطة بونا الحرارية".

جانب من الحمم
جانب من الحمم

 

حرائق البركان
حرائق البركان

 

حمم بركان كليوا
حمم بركان كيلاويا

 

دخان البركان
دخان البركان

 


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حمم بركان

بركان كيلاويا

هاواى

الكهرباء

امريكا




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