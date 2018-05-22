مصادر إعلامية: مقتل 9 جنود بالجيش السورى فى تفجير ضخم بريف حمص

مصادر إعلامية: مقتل 9 جنود بالجيش السورى فى تفجير ضخم بريف حمصالثلاثاء، 22 مايو 2018 12:52 م
تفجير سوريا
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هز انفجار عنيف البادية السورية، فى القسم الشرقى من ريف حمص، ناجم عن هجوم لتنظيم داعش، بعربة مفخخة استهدفت تجمعاً لعناصر من قوات الجيش وحلفائه، وفقا لما أعلنه المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر إعلامية سورية، إن الهجوم جرى قرب منطقة سد عويرض الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة تدمر، وعلى مسافة أقرب منها إلى منطقة سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعمة بالتحالف الدولى فى التنف.
وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 9 على الأقل من عناصر قوات الجيش السورى والمسلحين الموالين له من السوريين وغير السوريين، فيما لا تزال أعداد القتلى قابلة للازدياد لوجود عدد من الجرحى بحالات خطرة.
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