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الإثنين، 21 مايو 2018 06:20 م
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مركز الملك سلمان يوزع 1800 كرتونة تمور على اليمنيين بعدن

الإثنين، 21 مايو 2018 05:55 م
مركز الملك سلمان يوزع 1800 كرتونة تمور على اليمنيين بعدن فريق عمل مركز الملك سلمان
إيمان حنا
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قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن، بتوزيع 1800 كرتونة من التمور لـ 10800 مستفيد من مرضى السرطان والمعاقين حركيا والمصابين بأمراض نفسية في عدن، وهى من إجمالى المخصص لمحافظة عدن البالغ 3000 طن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الإنسانية التى تقدمها المملكة لليمن منذ بدء محنته، قدمها مركز الملك سلمان، الذى بدأت أعماله الإغاثية انطلاقاً من برامج في اليمن، سعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية للأراضي اليمنية كافة بشكل محايد، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الحكومة اليمنية، والمنظمات الأممية الإنسانية، كما أطلق برامج مكّنت من إعادة أطفال إلى حياتهم الطبيعية بعد أن جنّدتهم الميليشيات المسلحة، إضافة إلى برامج تستهدف ربات البيوت داخل اليمن لمساعدتهن على العودة إلى حياتهن الطبيعية، وإغاثات طبية، وقدم مع الإمارات مليار ونصف ضمن خطة الاستجابة للأمم المتحدة فى مؤتمر جنيف الذى عقد أبريل الماضى.


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