تجار الأبلكاش بدمياط يبيعون "اللوح" بـ105 جنيهات.. ومستندات: سعره بالمنشأ 67







دمياط عبده عبد البارى

بعد يومين من انتهاء مبادرة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لبيع لوح الأبلكاش "c" بجميع أنواعه بسعر 85 جنيها لمدة أسبوعين بداية من السبت 14 أبريل حتى السبت 28 أبريل الماضى، وذلك للصناع فقط، على أن يلتزم جميع مستوردى وتجار الأبلكاش بالبيع بسعر 92 جنيها بعد انتهاء المدة المقررة لتلك المبادرة لمدة 5 أشهر وفقا للاتفاق المبرم الأسبوع الماضى امتنع معظم تجار الأبلكاش عن الالتزام ببيع لوح الأبلكاش بسعر 92 جنيها وقامت مباحث التموين بدمياط بتحرير محضرين لتاجرى أبلاكش قاما ببيع لوح الابلاكاش بقيمة 105 جنيها.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى وقت سابق استيراد 20 ألف متر أبلكاش وتخصيص 20% منهم لمحافظة دمياط.

اليوم السابع حصلت على المستندات الخاصة باستمارات تكويد بيانات الوارد بميناء دمياط لآخر 4 رسائل أبلكاش لكبار المستوردين تراواحت تكلفة سعر لوح الأبلكاش " c " سادة سمك 3 مم طول 152.5 سم × 152.5 سم من دولة المنشأ 57 جنيها إلى 67.5 جنيه.

وحصل اليوم السابع على صور ضوئية من استمارة تكويد بيانات الوارد الخاصة بمصلحة الجمارك واحدى الفواتير الخاصة بشركة جنا للاستيراد والتصدير بتاريخ 26 ابريل 2018 والتى تعد آخر رسالة من خامات الابلاكاج وصلت إلى ميناء دمياط قادمة من روسيا وصورة من رسوم الاقرار تثبت ان القيمة النهائية للوح الابلاكاج من دولة المنشأ 67.5 جنيها بعد إضافة قيمة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية.

وكشفت استمارة تكويد بيانات الوارد الخاص برسالة رقم البوليصة الخاص بها 187825بلد المنشأ روسيا برقم إعفاء 4100 بتاريخ 26 ابريل 2018 بيان عدد الطرود 340 طرد بعدد 2 حاوية 40 قدم الصنف خشب أبلاكاش أن قيمة الفاتورة بالدولار 14999.75 بإجمالى 310 متر .

كما حصل اليوم السابع على صور ضوئية من استمارة تكويد بيانات الوارد الخاصة بمصلحة الجمارك واحدى الفواتير الخاصة بشركة ابراهيم العواد للاستيراد والتصدير بتاريخ 17 مارس 2018 بإجمالى سعر اللوح 60 جنيها

وكشفت استمارة تكويد بيانات الوارد الخاص برسالة رقم البوليصة الخاص بها 750848 بلد المنشأ روسيا برقم إعفاء 887بتاريخ 15مارس 2018 بيان عدد الطرود 336طرد بعدد 2 حاوية 40 قدم الصنف خشب أبلاكاش أن قيمة الفاتورة بالدولار 134910.72 بإجمالى 321متر .



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تعليقات الصور

1- استمارة تكويد بيانات الوارد

2- الفاتورة

3- رسوم الاقرار