الشرطة العسكرية الروسية توسع انتشارها فى سوريا

وكالات الأنباء

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اليوم السبت، أن قوات الشرطة العسكرية الروسية بدأت دورياتها فى ثلاث بلدات سورية بريف دمشق، هى يلدا وببيلا وبيت سحم.

وفى بيان صحفي، أوضح اللواء يورى يفتوشينكو، رئيس المركز (الذى مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية)، أن انتشار قوات الشرطة العسكرية فى البلدات المذكورة جاء ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الوضع إلى طبيعته فى ضواحى أخرى من دمشق ومناطق أخرى فى سوريا.

وذكر الضابط الروسى مدينتى الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص، حيث تواصل أجهزة الأمن السورية والشرطة العسكرية الروسية جهودها لمنع استفزازات وضمان أمن المدنيين.