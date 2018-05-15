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هاتفيا.. البارزانى يهنئ مقتدى الصدر بفوزه بالمركز الأول فى انتخابات العراق

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:01 م
هاتفيا.. البارزانى يهنئ مقتدى الصدر بفوزه بالمركز الأول فى انتخابات العراق مقتدى الصدر
بغداد (أ ش أ)
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تلقى زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى ونجيرفان بارزانى رئيس حكومة إقليم كردستان مهنئين إياه بفوز تحالف "سائرون" بالمركز الأول فى الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامى للصدر -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن الصدر تلقى اتصالا هاتفيا من مسعود بارزانى ونجيرفان بارزانى وذلك لتقديم التهنئة بإجراء العملية الانتخابية وحصول تحالف "سائرون" الوطنى على المركز الأول فى الانتخابات البرلمانية لعام 2018"، متمنين "التوفيق والسداد".

وكان الصدر قد تلقى اتصالا هاتفيا من العبادى مهنئا إياه بفوز تحالف "سائرون" بالمرتبة الأولى فى الانتخابات.

وتقدم تحالف "سائرون" الذى يدعمه بالمرتبة الأولى بين القوائم الفائزة فى عموم العراق، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حل بالمرتبة الثانية تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى يليه تحالف النصر بزعامة العبادى.

 


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