س وج.. كل ما تريد معرفته عن جلسة مجلس الأمن الخاصة بمجزرة يوم العودة بفلسطين

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بعد إعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بدت الولايات المتحدة معزولة على الساحة الدولية فى مسألة النزاع الإسرائيلى الفلسطينيى ،وبعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجزرة بحق الفلسطينيين، أمس الإثنين أثناء مظاهرات مسيرة العودة الفلسطينية، أودت بحياة أكثر من60 حتى الأن وإصابة الآلاف، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات هذه الأحداث.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز تفاصيل ونتائج هذه الجلسة..

س: ما تعليق الكويت خلال جلسة مجلس الأمن؟

أعدت الكويت مشروع قرار يهدف إلى تامين "حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين، وأعلنت الكويت العضو غير الدائم فى مجلس الأمن أنها ستعمم مشروع قرار "يؤمن حماية دولية للمدنيين" الفلسطينيين ، كما أعلن سفيرها لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبى دون مزيد من التفاصيل.

كيف بدأ اجتماع مجلس الأمن؟

بدأ اجتماع مجلس الامن بدقيقة صمت احتراما لذكرى القتلى.

س: ماذا قال المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط الروسى نيكولاى ملادينوف؟

قال المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط الروسى نيكولاى ملادينوف الذى كان يتحدث إلى المجلس عبر اتصال بالفيديو من القدس "يجب ان يتوقف العنف". واضاف "يجب التحقيق فى جميع الحوادث بشكل كامل".

مذبحة يوم العودة

س: ما هو تعليق المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ؟

أما المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، فأكدت أن "إسرائيل مارست ضبط النفس" خلال الأحداث التى وقعت الاثنين.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية "لا يوجد أى بلد فى هذا المجلس كان سيتصرف بضبط نفس أكثر مما فعلت إسرائيل ... فى الحقيقة فإن سجل العديد من الدول الموجودة هنا اليوم تشير الى أنها ستتصرف بدرجة أقل بكثير من ضبط النفس".

وتابعت هايلى إن "الولايات المتحدة تاسف للوفيات لكن هناك الكثير من أعمال العنف فى المنطقة"، وأعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن الدولى لا يتحدث بما فيه الكفاية عن تورط إيران فى سوريا واليمن.

ما تعليق مندوب فرنسا أثناء الجلسة؟

وعلى العكس قال نظيرها الفرنسى فرانسوا دولاتر إن الرد الإسرائيلى كان "غير متناسب وغير ملائم"، وقال "ندعو السلطات الاسرائيلية إلى التروى".

س: ما تعليق مندوب السويد والصين؟

من جهته، قال مندوب السويد إن "الوقت حان لإعادة إطلاق هذه العملية"، فى انسجام مع عدة بلدان بينها البيرو وبوليفيا أدانت العنف ضد الفلسطينيين.

بدورها، دعت الصين إلى "تحقيق مستقل وشفاف" فى أحداث الاثنين.

مجلس الأمن الدولى

س: ما تعليق السفير الفلسطينى؟

وطلب السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور "وقف هذه المجزرة ضد الشعب الفلسطينى" وقال "لا تخيبوا آمال الفلسطينيين" معبرا عن الاسف ازاء "الشلل" الذى يعترى مجلس الأمن.

ورد سفير اسرائيل لدى المنظمة الدولية دان دانون قائلا "منذ شهر، تواجه إسرائيل أعمال شغب وليس تظاهرات أو احتجاجات" هدفها عبور الحدود من أجل "قتل الإسرائيليين".

ما نتائج الاجتماع؟

انتهت بمطالبة مجموعة تمثل 15 دولة عربية فى الأمم المتحدة إلى "تحقيق مستقل وشفاف"؛ ثم ثمانى دول أوروبية (هى السويد وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا) تقرأ بصوت مرتفع بيانا يطالب إسرائيل ب "ضبط النفس" و "احترام الحق فى التظاهر".

تظاهرات يوم العودة

وتجمع عشرات الآلاف من سكان غزة بالقرب من الحدود احتجاجا على نقل السفارة فيما اقترب عدد قليل من الشبان من السياج الحدودى ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود الاسرائيليين على الجانب الاخر من الحدود.

ودعمت بريطانيا وألمانيا إجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف فى غزة، إلا أن الولايات المتحدة منعت أمس الإثنين تبنى بيان فى مجلس الامن يدعو الى تحقيق مستقل.