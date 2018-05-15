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الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:31 م
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العاهل السعودى يؤكد هاتفيا لعباس وقوف المملكة إلى جانب فلسطين

الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:09 م
العاهل السعودى يؤكد هاتفيا لعباس وقوف المملكة إلى جانب فلسطين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
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تلقى رئيس الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدان فيه بشدة الجريمة التى تمت بحق الشعب الفلسطينى والتى أدت لسقوط 64 شهيدا وآلاف الجرحى، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الملك سلمان أكد - خلال الاتصال - وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب فلسطين للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واطمأن العاهل السعودى على صحة الرئيس عباس، وتمنى له موفور الصحة والسلامة، كما تبادل الزعيمان التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 

 


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