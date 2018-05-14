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مكتب رئيس النواب العراقى: الجبورى حصل على 23 ألف صوت فى الانتخابات

الإثنين، 14 مايو 2018 02:21 م
مكتب رئيس النواب العراقى: الجبورى حصل على 23 ألف صوت فى الانتخابات رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى
بغداد(أ ش أ)
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أعلن عبد الملك الحسينى المتحدث باسم المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى اليوم الاثنين، حصول رئيس البرلمان سليم الجبورى على 23 ألف صوت بالانتخابات التشريعية.. داعيا وسائل الإعلام إلى توخى الدقة.

وقال الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن ما ورد من بيانات بخصوص عدد الأصوات التى حصل عليها سليم الجبورى غير دقيق".

وأضاف أن أعداد المصوتين لرئيس البرلمان بلغ 23 ألف صوت وفق بيانات رسمية، مبينا أن هناك نسبة أخرى لم يتم فرزها لحد هذه اللحظة.. داعيا وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فى تناول هذه المعلومات.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى نشرت أخبارا تضمنت حصول رئيس البرلمان سليم الجبورى على نسب متدنية من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية، التى جرت أمس الأول السبت.

على الصعيد ذاته اعتبر الاتحاد الأوروبى أن الانتخابات التشريعية التى جرت فى العراق يوم أمس، تعد خطوة أساسية فى بناء ديمقراطية واستقرار فى هذا البلد على المدى الطويل.

وأشارت إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فى بيان صدر، اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى وقوع بعض حوادث العنف المؤسفة خلال عملية الاقتراع، مشيدة فى الوقت نفسه بتأمين عملية الاقتراع بشكل عام.

ويرى الاتحاد الأوروبي، ضرورة الاستمرار فى عمليات فرز الأصوات بسرعة وشفافية ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، مضيفا "نأمل أن يؤدى الأمر فى نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقى وتحقق احتياجاته وتطلعاته".

ويولى الاتحاد الأوروبى أهمية كبرى لإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة فى العراق يستطيع من خلالها ضخ استثمارات هائلة تصب فى صالح شركاته ومصالح دوله الاستراتيجية.

 


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