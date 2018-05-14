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أبو الغيط يهنئ العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية

الإثنين، 14 مايو 2018 01:08 م
أبو الغيط يهنئ العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية العراقية
كتب مصطفى عنبر
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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تهانيه للعراق رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح فى 12 مايو الجارى، باعتبارها أول انتخابات تجرى بعد الإعلان عن تحرير كامل الأراضى العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى.
 
وأشاد الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، فى تصريحات صحفية، بإجراء الانتخابات، معرباً عن الأمل فى أن تفضى إلى تشكيل حكومة فى المواعيد الدستورية المحددة تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق، وكذلك الشروع فى إعادة الإعمار بالشكل الذى يتيح عودة جميع النازحين إلى ديارهم فى المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابى.  
 
وأعرب مجدداً المتحدث الرسمى عن دعم الجامعة وتضامنها مع العراق فى مواجهته للتحديات الأمنية والتنموية الكبرى، وتأييدها لوحدته وسيادته واستقراره وللجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب بما يتيح سرعة عودة النازحين إلى ديارهم.

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