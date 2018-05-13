القوى الوطنية برام الله: غدا يوم الالتحام بالقدس وليس يوما للإضراب

رام الله (أ ش أ)

أكدت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية فى محافظة رام الله والبيرة، ان يوم غد الاثنين يوم الالتحام بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية ويوم الزحف نحوها لحمايتها وتأكيد عروبتها بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وهو ليس يوم للإضراب.

وحذرت القوى فى بيان لها، اليوم الأحد، من التعاطى مع بعض الإشاعات التى تبثها جهات مشبوهة للترويج للإضراب، من أجل التأثير على الفعاليات الجماهيرية نصرة للقدس، مؤكدة رفض القرارات الأمريكية التى تمثل ليس فقط انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلى وتماهيا مع مخططاته العدوانية، وانما شراكة كاملة فى محاولة تصفية القضية الوطنية لشعبنا.

وأكدت أن شعبنا سيحمى القدس ويدافع عنها استمرارا لانتفاضاته المتواصلة على طريق احقاق حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة المتمثلة فى العودة للديار وفق القرار الأممى 194 وحق تقرير المصير والاستقلال الوطنى فى دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وأهابت القوى بجماهير شعبنا للمشاركة والانخراط الواسع فى يوم القدس والانتصار لحق العودة بالزحف نحو القدس، موضحة أن التجمع سيكون غدا أمام ميدان الشهيد ياسر عرفات ظهرا ثم الانطلاق نحو القدس وصولا لحاجز قلنديا بالتزامن مع مسيرات شعبية تنطلق فى جميع المحافظات فى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والداخل المحتل ودول الشتات والمنفى.

وثمنت القوى قرار المؤسسات الرسمية والشعبية والنقابية والأهلية تعليق الدوام لتمكين اوسع قطاعات وشرائح شعبنا من المشاركة فى الفعل الشعبى المقاوم.