محميات البحر الأحمر تحقق فى واقعة إلقاء خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكلت إدارةً محميات البحر الأحمر، لجنة من باحثى البيئة التابعين لها برئاسة الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، للتحقيق فى واقعة العثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون .

وتلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، بلاغا يفيد بالعثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون، وأكدت أن ذلك من فعل السفن العابرة القادمة من وإلى قناة السويس .

ومن جانبه، قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن ظهور خراف نافقة ينذر بكارثة بيئية كبيرة، مضيفا أن الجمعية حذرت مسبقا، حيث تم العثور على خراف نافقة العام الماضى، وتم إبلاغ المسئولين إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضبط السفن المتسببة فى الكارثة .

وطالب الطيب المسئولين بمتابعة ومراقبة السفن الحاملة للحيوانات حتى خروجها من الحدود المصرية حتى لا تلقى مخلفاتها على شواطئ البحر، خلال أبحارها، والتى دائما ما يكون لها أثر سلبى على البيئة البحرية .

كما طالب وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بوضع خطة للسيطرة على المخلفات البيئية الناتجة عن السفن حاملة الحيوانات، من الخراف عن طريق أخطار الموانئ بها فور رصدها .



خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر